麗峰實業公司實際負責人許恒瑞及他的同居人房欣怡等人，涉嫌利用人頭房貸及人頭信貸吸金，並以每月1到3％的利息違法吸金上億元，初估約有10餘名被害人，台北地檢署17日指揮調查局基隆市調站兵分6路搜索麗峰公司等處，並將許、房等5人約談到案，稍晚將依違反《銀行法》移送北檢複訊。

檢調約談到案的除了許恒瑞、房欣怡，還有房欣怡擔任出納的姊姊房凱蒂、房凱莉，以及麗峰公司登記負責人江玉嬌。

檢調接獲檢舉，麗峰實業公司自2016年起，利用人頭登記購買房產後，再將人頭房產增加貸款金額，將貸得款項匯入提供帳戶的彤昇管理公司，最後轉回麗峰公司使用，麗峰則提供人頭月息1％的利潤，雙方並約定房貸期滿須無條件將房產轉給麗峰公司。

此外，麗峰還找人頭向銀行申請5到7年期信貸，並在取得信貸款項前與人頭簽定合作協議書，信貸款項都交由麗峰使用，並由麗峰繳納貸款，信貸人頭則收到月息1％的利潤。

除了打銀行貸款的主意，許恒瑞等人還推出「自由款」吸金，也就是以月息1到3％的利潤，吸引投資人將自有資金借給麗峰，雙方簽下數個月到一年不等的借款契約書，約定到期還本。

據悉，投資人每月獲利由房欣怡擔任出納的2位姊姊房凱蒂、房凱莉轉帳給投資人，不過，今年4月麗峰開始出金不順，部分被害人收不到「利息」，因此向調查局提出檢舉。

北檢指揮調查局進行搜索，並將許恒瑞等人約談到案，將依違反《銀行法》吸金罪偵辦。

(中時 )