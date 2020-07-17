美國多名高官近一段時期以來針對大陸和中國共產黨、大陸戰略意圖、未來發展等等發表一系列言論。例如美司法部長威廉·巴爾16日呼籲矽谷與好萊塢應停止叩頭，抵抗中共腐敗獨裁統治。大陸外交部發言人華春瑩今天（17日）主持例行記者會時表示，「各方非常關心中美關係，我想做一個整體回應，不想一一回應了，因為很多指責都是老調重彈，顛倒黑白。」

華春瑩表示，大家擔心陸美關係，有陸方學者表示美方正在為陸美關係惡化「踩油門」，而陸方在努力「踩剎車」。的確美方一些人出於意識形態偏見不遺餘力地把陸方渲染成對手甚至敵人，變本加厲抹黑攻擊大陸，不擇手段地圍追堵截大陸。

「把正常的人文交流合作政治化，正常的經貿科技合作武器化，把攻擊中國作為解決國內政治問題的萬能藥，實際上世人已經看透了美方這套捏造事實轉移視線的把戲。」華春瑩批評，「這些人作為一己政治私利不惜綁架美國國內民意，不惜綁架中美關係，不惜綁架國家關係，甚至到了喪失理智，走火入魔的地步，這種飲鴆止渴的行為正在對美國自身和世界造成嚴重傷害。」

華春瑩指出，美國作為世界上擁有最先進醫療技術和設備的國家已經成為世界上疫情最嚴重、感染和死亡人數最多的國家。近日美國有四位前疾控中心主任共同發聲指出美國政府將科學問題前所未有地高度政治化，就連美國頂級科學專家福奇博士也遭到甩鍋和攻擊。「正如大家看到的，華盛頓正在上演現實版的《紙牌屋》，而代價是人民的生命，社會的分裂，這是美國人民的不幸。」

華春瑩重申，「中國從來無意挑戰和取代美國，無意與美國全面對抗，我們關心的是提高人民福祉，重視的是實現中華民族復興，期待的是實現世界和平穩定。」她說，「燕雀安知鴻鵠之志」，那些聲稱中國想超越美國，成為超級大國，聲稱中國要試圖推翻現有體系規則的顯然是以己度人，是對中國戰略意圖的嚴重誤判誤讀。

華春瑩表示，「中國對美政策沒有變化，我們願意本著善意和誠意發展中美關係，中美關係穩定發展不僅符合中美兩國和兩國人民的根本利益，也是維護世界和平與發展的需要，同時也是中美兩國作為世界第一大、第二大經濟體以及聯合國安理會常任理事國的大國責任和擔當。」

華春瑩表示，「當然中美關係保持穩定發展需要雙方相向而行，需要雙方尊重彼此核心利益和重大關切，需要各自尊重國際法和國際規則，需要開展平等對話和協商。中國作為一個獨立主權國家，我們有權利維護自身主權安全和發展利益，有權利保衛中國人民艱苦奮鬥獲得的勞動成果，有權利拒絕任何針對中國的霸凌和不公，有權利反擊美國對中國的惡意誹謗和抹黑攻擊。」

「王毅國務委員前不久在中美智庫媒體視頻論壇發表致辭時就推動中美關係走出當前困境、重回正軌提出三點建議。」華春瑩重申，「包括：激活和開放所有對話渠道；梳理和商定交往的清單，形成雙方合作、對話與管控三份清單；三是聚焦和展開抗疫合作。我們希望美方回歸理性，能夠構建更為客觀和冷靜的對華認知，制定更為理性和務實的對華政策，像個負責任大國一樣行事，對得起本國人民，也經得起歷史評判。」

華春瑩最後指出，至於連日來美國一些高官在涉華問題上種種的污蔑攻擊，她想起蘇軾的一句詞，「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行」。

(中時 )