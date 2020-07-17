內政部今天發布第54期都市地價指數，全國都市地價總指數為100.9，較上期上漲0.16％，變動微小，且已是連續9期（自2016年7月發布之第46期至本期）漲跌幅小於1％。本期上漲幅最大為台南市0.68％，下跌較明顯者為澎湖縣0.43％，其他直轄市、縣（巿）漲跌幅也都在1％內。

本期各使用分區指數與上期比較，住宅區指數上漲0.19％，商業區指數下跌0.04％，工業區指數上漲0.42％，變動微小。另本期全國土地買賣筆數為28萬1,513筆，較上期（28萬4,564筆）減少1.07％，較去年同期（24萬5,885筆）增加14.49％。

內政部指出，都市地價指數是將各直轄市、縣（市）都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，其性質類似物價指數，並定期於每年1月及7月發布。

本期台南市漲地價總指數較上期上漲 0.68％，包括住宅區、商業區、工業區地價較上期分別上漲 0.70％、0.27％、0.94％。內政部表示，住宅區因頂美、湖美中古透天厝交易市場穩定，虎尾寮重劃區、德高區段徵收區及中華西路的大樓及南科地區建案持續推動，且永康創意設計園區一期配餘地溢價標脫，交易平穩，地價上漲。

商業區交易主要集中於孔廟園區、五條 港文化園區、正興街商圈，雖受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，觀光熱度 稍減，但整體商業活動尚屬穩定，地價持平。

工業區因麻豆工業區重劃區、鹽行國中暨附近地區區段徵收案及永康物流及轉運專區等重大開發進行順利，公共設施持續闢建，工業用地交易熱絡，帶動地價上漲。

至於澎湖縣本期地價總指數較上期下跌 0.43％，住宅區、商業區及工業區地價指數分別較上期下跌 0.51％、0.27％及 0.16％。內政部分析指出，本期都市土地因該 期間屬本縣觀光淡季，及受新冠肺炎疫情影響，商業活動與土地需求 趨緩，地價較上期下跌。

(中時 )