灑水車撞上安全島翻覆 恆春外環道路北上封路1個半小時 17:542020/07/17 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春鎮外環道路台26線北上路段（四季餐廳至麥當勞路段）17日下午3點31分發生一起大車翻覆意外。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆春鎮外環道路台26線北上路段（四季餐廳至麥當勞路段）17日下午3點31分發生一起大車翻覆意外。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) 恆春鎮外環道路台26線北上路段（四季餐廳至麥當勞路段）17日下午3點31分發生一起大車翻覆意外。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) 車禍路段因而封路1個半小時、至5時許才搶通。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) 車禍路段因而封路1個半小時、至5時許才搶通。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) 車禍路段因而封路1個半小時、至5時許才搶通。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) 恆春鎮外環道路台26線北上路段（四季餐廳至麥當勞路段）17日下午3點31分發生一起大車翻覆意外，陳姓司機駕駛灑水車行經該路段時，疑先與同向的小客車發生擦撞，後又撞到安全島導致整台車側翻，該路段因而封路1個半小時、至5時許才搶通，幸陳男僅受輕傷、小客車司機無礙；警方表示，陳姓駕駛酒測值為零，車禍肇因正釐清中。 (中時 ) #路段 #水車 #陳姓 #小客車 #駕駛 也許您會感興趣 社會熱門新聞 暑假到 警交大騎重機入社區宣導交安 - 社會 腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 - 社會 10年戀情突天人永隔！飛官高嘉隆殉職 女友淚崩「想見最後一面」 - 社會 人妻偷吃豬肉販！啪完再電愛：「要去了」 消防人夫紀錄器逮姦情 - 社會 灑水車撞上安全島翻覆 恆春外環道路北上封路1個半小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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