恆春鎮外環道路台26線北上路段（四季餐廳至麥當勞路段）17日下午3點31分發生一起大車翻覆意外。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

恆春鎮外環道路台26線北上路段（四季餐廳至麥當勞路段）17日下午3點31分發生一起大車翻覆意外。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

車禍路段因而封路1個半小時、至5時許才搶通。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

車禍路段因而封路1個半小時、至5時許才搶通。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

車禍路段因而封路1個半小時、至5時許才搶通。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

恆春鎮外環道路台26線北上路段（四季餐廳至麥當勞路段）17日下午3點31分發生一起大車翻覆意外，陳姓司機駕駛灑水車行經該路段時，疑先與同向的小客車發生擦撞，後又撞到安全島導致整台車側翻，該路段因而封路1個半小時、至5時許才搶通，幸陳男僅受輕傷、小客車司機無礙；警方表示，陳姓駕駛酒測值為零，車禍肇因正釐清中。

(中時 )