參賽者作品將有機會成為戰艦迷彩設計靈感來源

2020年7月17日 — 配合7月17日的全球紋身節 (National Tattoo Day)，多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天宣布舉辦全球紋身投票競賽，玩家只要身著海軍風格紋身，並將照片上傳到指定活動網站，就有機會獲得豐富的獎勵，並有機會被《戰艦世界》研發團隊挑選作為靈感來源，設計一款全新的戰艦迷彩。

《戰艦世界》紋身投票競賽規則：

第一階段 (7月17日至7月24日)：任何人皆可上傳帶有自身紋身的照片至活動網站，主辦單位將會從中選出10件符合參賽資格的作品進階至下一階段

活動報名連結：https://gleam.io/HkRNs/submissions-inked4wows

第二階段 (7月24日至7月31日)：被挑選中的10件作品，將於線上進行公開投票競賽，投票連結事後會再公布

第三階段：優勝者將於8月13日公布於活動網站

《戰艦世界》紋身投票競賽獎勵內容：

得票數最高的參賽者將獲得價值美金1,000元的禮品卡，於參賽者指定的紋身店使用

主辦單位將隨機抽出100位符合資格的參賽者，贈送一系列《戰艦世界》或《戰艦世界：傳奇》限定迷彩

隨機抽出100名參與投票的玩家提供迷彩限定禮

《戰艦世界》研發團隊將會挑選參賽者的紋身作品當作靈感來源，設計一款全新迷彩《戰艦世界》全球執行製作人Philip Molodkovets表示：「自1770年代庫克船長首次航行到波利尼西亞，在土著身上發掘到他們身上美麗又帶有故事行的圖騰，紋身就變成了海軍文化的一部分。幾個世紀以來，水手會透過身上的紋身表示對海神的尊敬或者當成一種心靈的寄託，而現今人們則是會透過紋身當作自我表達的一種方式，也是人體藝術的一種形式。我我們希望透過這個競賽來增強社群與海軍文化之間的凝聚力。」

(科技)