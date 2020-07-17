國發會主委龔明鑫（右五）到台南消費振興三倍券拚經濟，台南行首站參訪生產行李箱的萬國通路觀光工廠。（曹婷婷攝）

國發會主委龔明鑫（右二）到台南消費振興三倍券拚經濟。（曹婷婷攝）

國發會主委龔明鑫今天下午到台南展開振興之旅，首站參訪位於歸仁區萬國通路觀光工廠。龔明鑫說，疫情過後進入紓困，目前擬定紓困3.0方案，下周將提報行政院；他也強調，在各縣市、商圈、店家等配合下，三倍券發揮效益「比過去的消費券好」，他也提到，台南有台積電、5G與新創聚落，「台南未來這段期間是台灣寶貝。」

龔明鑫說，截至目前三倍券已有500多萬人領取，他個人因為習慣而選擇數位綁定，不到1分鐘也完成領取，幫小孩到郵局領取紙本也不到1分鐘，這個振興方案比各國更為方便快速，證明台灣超前部署展現成果。

他說，自己首站選擇到台南，主要是台南市長黃偉哲在紓困階段就邀約他南下，再者，台南加碼送房子，讓他很心動，他笑說，自己這兩天會花掉三倍券參加抽獎，但搞不好還不夠花用。

龔明鑫首戰參訪的萬國通路觀光工廠是台南第24家觀光工廠，占地3.5萬坪。萬國通路董事長謝明振說，觀光工廠從準備到啟用迄已6年，他目標是要帶動台灣經濟，打造一座祖、孫進來都覺得好玩的地方。

黃偉哲說，歸仁不只有萬國通路這家數一數二的觀光工廠，未來，連中研院量子研究所會來此，加上台南要發展成為5G第一個城市，以後周邊有自駕車試驗場、新創聚落等，將是台南及整個台灣發展重中之重的重鎮。

龔明鑫隨後前往安平亞果遊艇，晚上要在大東夜市消費，黃偉哲也將全程陪同，明天則將前往左鎮化石園區、山上植物園等處參觀。

(中時 )