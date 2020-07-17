增進台中各級學校直笛合奏團，指導老師選曲及教學指導能力，教育局舉辦「台中市108學年度表演藝術在地亮點及精進學習方案」17日大元國小直笛合奏團，分享拿手曲目。（黃國峰攝）

增進台中各級學校直笛合奏團，指導老師選曲及教學指導能力，教育局舉辦「台中市108學年度表演藝術在地亮點及精進學習方案」17日專業團體表演，參與老師紛紛拿起手機紀錄。（黃國峰攝）

藝術人才養成，除了要有好人才，也要有好的老師，台中市教育局為增進各級學校直笛合奏團，指導老師選曲及教學指導能力，16日起在中市大里區瑞城國小舉行「台中市108學年度表演藝術在地亮點及精進學習方案」17日下午參與的老師們與大元國小直笛合奏團，以悠揚的笛聲展現學習成果。

瑞城國小活動中心內，17日下午傳出陣陣悠揚笛聲，經過二天的集訓，老師們展現學習成果，還特別安排台中愛樂教師木笛團及市內榮獲108學年度直笛合奏決賽代表隊伍的大元國小直笛合奏團，分享拿手曲目，精湛技巧，讓研習老師們紛紛拿起手機紀錄，紛紛表示獲益良多。

此次直笛教學講座研習共開辦3個班別，分別為基礎進階班、技巧詮釋班及合奏班，透過專業藝術教育課程，精進教師音樂教學專業能力。

台中市教育局長楊振昇表示，藉由此次表揚藝術在地亮點及精進學習方案，不僅拓展了台中市教師們在直笛指導教學上的視野，也提供師生們參與藝術與美感活動的機會及展演的舞台，期待師生的笛聲飛揚，響亮台中。

(中時 )