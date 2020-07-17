美國國務卿蓬佩奧16日表示，將取消俄羅斯通往德國的「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道的制裁豁免權，為對這個爭議性項目實施新的制裁鋪平道路。德俄兩國對此表示不滿。德國外長馬斯嗆說，歐洲能源政策應由歐洲制定，而不是美國，「我們明確反對域外制裁」。

馬斯在16日發表的聲明中說，美國政府宣布制裁歐洲企業的措施，是「無視歐洲自主選擇如何獲取能源的權利和主權。歐洲的能源政策應由歐洲制定，而非華盛頓。我們拒絕域外制裁。」

馬斯說，德國近期與美國多次舉行會談，德方明確表示，美國制裁夥伴國家的決定是錯誤的。

據中通社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫16日也就美國威脅要對「北溪2號」項目實施制裁發表評論說，美方此舉是不正當競爭伎倆，是在向歐洲企業粗暴施壓。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，美國對俄羅斯天然氣管道項目實施新的制裁，證明其除了制裁無所事事，美國威脅對這些項目的參與者採取全方位制裁措施讓人想起冷戰言論

。

扎哈羅娃在記者會上稱：「我們注意到華盛頓已令人稱奇的固執，繼續向世界證明一個定律，即除制裁外，華盛頓在國際議程上也沒有其他事可幹。」

美國國務卿蓬佩奧15日威脅說，美方將對「北溪2號」天然氣管道項目參與方實施制裁。蓬佩奧指責該項目是俄羅斯增強歐洲對其能源依賴以及破壞跨大西洋安全的工具。蓬佩奧同時稱美國提高了能源產能，隨時準備幫助歐洲盟友滿足能源需求。

「北溪2號」項目旨在鋪設一條由俄羅斯經波羅的海海底到德國的天然氣管道，可繞過烏克蘭把俄天然氣輸送至德國，並通過德國幹線管道輸送到其他歐洲國家。「北溪2號」工程由俄羅斯天然氣公司（Gazprom）建設，耗資約100億歐元，目前僅剩最後160公里管道等待鋪設。

美國總統川普去年年底簽署2020財年國防授權法案，其內容包括對參與「北溪2號」項目的施工建設方實施制裁。美國官方不止一次發出針對上述天然氣管道項目實施制裁的威脅。俄羅斯方面則多次表示，美國制裁的真正目的是推動美國天然氣出口歐洲。

(中時 )