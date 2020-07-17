伊能靜與老公秦昊感情恩愛。(取自伊能靜微博)

伊能靜因為參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》事業再攀高峰，近日還在節目中當起戀愛導師，現場教學37歲女星金沙如何和男生聊天，以2字秘訣順利讓金莎打破與對方無話可說尷尬處境，被大陸網友推爆登上微博熱搜榜。

外型甜美的金莎，37歲仍單身，令張雨綺看不下去，熱心幫她介紹男朋友。不過金莎就在節目中坦白不知道如何跟對方聊天，因為對方不太主動，只見伊能靜立刻化身戀愛導師，教金莎回復對方「累嗎」。

伊能靜解釋，因為金莎前面說「累了」，對方也回復自己正在工作，所以金莎可以問對方「那你累嗎」，伊能靜：「對，(回復2個字)不要多，矜持！」果然在伊能靜的指導下，金莎真的順利地和對方聊了起來，令金莎佩服不已，直呼伊能靜是高手！

「２個字有時候比你說一百個字有用，因為感情是要流動的，你知道嗎？」伊能靜在《乘風破浪的姐姐》中教金莎怎麼與男生聊天的影片一曝光，立刻在微博掀起熱議，吸引網友敲碗拱伊能靜出書教學，「我需要伊能靜姐姐般的導師」、「靜姐出書嗎？我有姐妹需要」、「真的是太真實了，不愧是征服秦昊的女人」。

(中時電子報)