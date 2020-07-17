演員柳演錫（左起）、郭度沅、鄭雨盛，導演梁宇皙同框亮相。（甲上提供）

斥資3.9億台幣重金打造，由《正義辯護人》億萬導演梁宇皙執導，集結《證人》青龍獎影帝鄭雨盛、《鋼鐵雨》郭度沅、《機智醫生生活》柳演錫與《奪魂鋸4》安格斯麥克菲恩同台飆戲的磅礡動作鉅作《鋼鐵雨：深潛行動》，將於7月29日與韓國同步上映。

電影故事源自導演梁宇皙所創作的超人氣網路漫畫《鋼鐵雨》系列，漫畫是以北韓領導人的逝世而開展，在開始連載的同年竟意外碰上前北韓領導人金正日病逝，神預言助攻讓漫畫點閱率飆破一千萬人，而2017年推出的動作鉅片《鋼鐵雨》更獲第38屆韓國影評人協會獎列為「11大電影」。

此次在南北韓敏感時期推出全新力作《鋼鐵雨：深潛行動》更引爆話題，許多粉絲都在猜測是否又會有神預言出現，導演梁宇皙表示：「《鋼鐵雨》是從想像走向現實的故事，但《鋼鐵雨：深潛行動》則是非常真實地呈現了南韓不得不夾在強國之間的危險國際情勢，更對朝鮮半島的和平拋出疑問。」

(中時 )