緯創（3231）17日發出公告，旗下緯新資通（昆山）及緯創投資（江蘇）100％股權出售予立訊集團。由於該兩廠主要為緯創之智慧手機廠，出售後緯創僅剩印度廠尚有手機業務。法人關注後續緯創是否也會將印度手機組裝業務出售，這將涉及緯創是否將全面放棄手機業務。

緯創表示，因應集團轉型及全球佈局之戰略考量，子公司Win Smart Co., Ltd.擬出售緯新資通（昆山）及緯創投資（江蘇）之股權及其相關業務予立訊集團，交易價格暫定為人民幣33億元（約合新台幣138億元），惟實際金額將依營業讓與基準日當天實際帳面價值做調整。本交易未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

展望未來，緯創將持續聚焦於業務組合及全球佈局之優化以因應外在環境的快速變遷。 完成此交易後，緯創將更加積極於未來關鍵技術的投資與開發，加速投入如5G、人工智慧（AI）、車載裝置與智慧醫療等新事業領域之發展，以進一步強化公司的產品組合與獲利提升。

此外，為了更加完善支援並滿足不同客戶之業務與生產需求，緯創除在臺灣將加重投資，同時對墨西哥、印度、馬來西亞、越南、捷克與中國大陸等製造據點也將持續發展

(工商 )