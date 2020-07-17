為因應日益重要的資安議題，經濟部國際合作處與美國在台協會（AIT）17日共同舉辦「2020美台資安高峰論壇」。經濟部表示，全球資安領域的市場規模預估至2022年將達到1,337億美元，顯示資安產業具有極大的商機，促進台灣和美國網路安全部門之間的夥伴關係與合作將有助於抵禦上述日益增長的威脅，進而掌握資安產業的競爭力。

這次論壇是今年首場資安研討會，經濟部部長王美花及美國AIT處長酈英傑也親臨論壇致詞，會中特別邀請來自醫療、金融業及白帽駭客專家，並有美國資安領導廠商代表，分享先進的資安管理策略，與400多位與會者進行實務經驗交流，期盼提升臺灣產業資安效能及加強臺美雙邊資安產業合作。

王美花於致詞時指出，美國川普總統簽署的2020國防授權法案中，特別以專節授權與台灣在網路安全領域中進行合作，凸顯出台灣在全球資訊安全戰略的前線角色。此外，台灣業者已與臉書、英特爾等大廠在5G開源技術上展開合作，未來將在5G的資安技術研發進行更緊密的合作。

酈英傑於致詞時表示，台灣於2019年實施的「資通安全管理法」加速建構國家資通安全的環境，且許多台灣公司設立資訊長，代表資安議題受到企業重視。並強調通訊科技從4G進程到5G，重點就是資訊安全保護，最後特別指出，臺美資安合作可在公部門、金融業、醫療業及重要關鍵基礎設施產業，例如油、水、電力、電信產業合作，結合台灣公部門、AIT及民間企業力量，就像三股合成的繩子，關係緊密結合。

與會資安業者認為視訊會議及在家辦公已成為人們應對新冠肺炎疫情的新常態。而預防駭客目的性入侵資訊系統，並盜取機密資料、勒索、攻擊癱瘓日常運作已是資安產業發展的重要目的之一；聽眾對2020年起即將進入5G國際商用熱潮，推動5G物聯網應用的資安發展，確保5G的軟硬體與供應鏈符合最高資安標準最感興趣。此外，資安事件已造成政府、金融及產業重大損害，積極提升國際跨境聯防能量刻不容緩。人工智慧及物聯網均為具顛覆性的產業創新技術，都必須面對資安漏洞帶來的嚴峻挑戰，超前布署防禦機制，建立專屬網段與作業區塊，並持續偵測流量，透過自動化修復漏洞。

(工商 )