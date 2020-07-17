為持續深耕東協市場，服務全球台商，兆豐銀行17日與泰國盤谷銀行（Bangkok Bank）簽訂業務合作備忘錄（BUSINESS COOPERATION AGREEMENT）。

兆豐銀表示，將藉由兆豐銀國內外的網絡資源，結合兩家銀行的優勢交流互惠，先針對國內及國外聯貸、貿易融資、資金調度、提供市場訊息及推薦優良客戶等方面合作，為台灣及在新南向國家發展的台商提供資金需求及完整金融服務，希望能進一步帶動新南向業務的成長。

兆豐銀耕耘泰國已超過70年，1947年即設立曼谷分行，是泰國第一家我國銀行，為進一步在地化，於2005年改制為子銀行，並陸續增設春武里、挽那、萬磅及羅勇等分行，以擴大版圖，強化服務。

兆豐銀表示，泰國盤谷銀行為泰國第一大銀行，於2020年7月「The Banker」雜誌全球1,000大銀行中，第一類資本排名第120名，泰國境內據點逾千，海外分行遍佈14個國家，國際化程度高。本次兆豐銀與泰國盤谷銀行結盟，除進一步響應政府新南向政策外，更為兆豐銀新南向布局再創新局。

兆豐銀在東協、南亞及澳洲等新南向國家布局完整，除於泰國設有子行外，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共有19個據點，全球海外據點達36處。

此外，兆豐銀近期獲緬甸央行初步核准兆豐銀仰光代表處升格為分行，並獲金管會同意赴印尼雅加達設立代表處及柬埔寨金邊分行增設桑園支行。

(工商 )