分析師郭明錤在最新的報告中表示，蘋果將在今年下半年推出一款新的10.8吋iPad，據稱該機型將是下一代的iPad Air。DigiTimes現在報告稱，蘋果的供應鏈合作夥伴將在2020年第三季度開始交付所需的組件。

當前的iPad Air起售價為499美元，而後續產品的價格將會更低。此前，有報道稱蘋果將在新iPad Air上遵循2020款iPhone SE的產品策略，而最新報告重申了這一點。

報告聲稱，儘管新型號將搭載新芯片，可能是A13仿生，但它將比其前代產品更加實惠，並且有望極大地促進銷售量。蘋果已經在平板電腦市場上佔據主導地位，更便宜的型號將幫助它瞄準更廣泛的受眾。

另外，2020年的新款iPadAir可能是第一個拋棄Lightning端口的非Pro機型。當前型號的iPadAir配備10.5吋螢幕，內部搭載A12仿生。儘管不知道後繼產品是否會在物理尺寸上變大，還是會縮窄其邊框以增加屏幕尺寸，但後者的可能性似乎更大。

台商瑞儀光電將為即將到來的平板提供背光模組（BLU），螢幕訂單將在LG Display、京東方和夏普之間進行分配。

根據以前的傳言，新的iPad Air可能會採用Face ID或螢幕下指紋，並且可能還會過渡到USB-C連接埠，也有人猜測新型號將與妙控鍵盤相兼容。

(中時電子報)