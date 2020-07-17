後疫情時代，嘉義縣政府提倡均衡營養及規律運動，將於8月29日在縣府前廣場，舉辦大型「Q嘉義•健康＋1」千人路跑，不僅報名費全免，還贈送衛福部長陳時中上個月造訪嘉義時穿上的同款Q-T恤，名額僅限1000人，於7月20日起至7月31日開始報名。

衛生局代理局長趙紋華指出，均衡營養及規律運動是維護健康的基石，其中走路是生活中最簡單的運動，路跑則是強度較高，能增加心肺功能訓練，兩者均有助於維持肌肉及促進血液循環。

衛生局表示，本次路跑分為3公里樂活健走組、8公里活力慢跑組，將號召2000人參加，其中1000人由主辦單位進行團體招募，1000人開放自由報名，一律採線上報名，另外，當天還有｢嘉有好市集｣，屆時將有如一場歡樂、有趣的運動嘉年華。

翁章梁表示，走路是世衛組織認定｢世界上最好的運動｣，不受設備環境限制，只需準備一雙舒適的鞋，就可以運動，嘉義縣不論是農村風光或山光水景，都適合健走及路跑，邀請鄉親相揪來參加。

衛生局表示，活動網址可見https：／／lohasnet.tw／ChiayiRun2020／。（樂活報名網）

(中時 )