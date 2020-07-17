日本男神福山雅治第一次挑戰古典吉他。（傳影提供）

向來無所不會的日本男神福山雅治，為新片《日間演奏會散場時》獻出第一次，首度挑戰古典吉他，更親自演奏電影的主題曲〈幸福的硬幣〉，開拍前特別向日本古典吉他界大師福田進一苦練3個月，這和福山雅治原本所會的電吉他完全不同，讓他大呼「是一場艱苦的戰鬥！」

但福山雅治的音樂造詣，讓福田大師讚不絕口：「我認為福山雅治是天生的音樂家，他具有敏銳的直覺，在學習時精神高度集中，著實令人驚嘆。」而片中福山雅治的音樂魅力深深迷倒石田百合子，故事以兩人的音樂、夢想、戀愛為主題，讓網友好評大讚猶如日本版的《樂來越愛你》。

福山雅治音樂、電視、電影3棲，不僅專輯張張熱銷，主演超人氣電視、電影《破案天才伽利略》系列讓他躍上一線演員，近年更因為與坎城名導是枝裕和合作《我的意外爸爸》、《第三次殺人》登上演藝巔峰，新片《日間演奏會散場時》是個對石田百合子一往情深的吉他演奏家，睽違多年再度詮釋愛情故事讓粉絲高喊期待，難得於銀幕前展現溫柔與脆弱，也讓所有觀眾隨著他想愛卻不敢愛的遺憾一起心碎。

(中時 )