台灣的朋友有福啦！高雄的朋友也有福啦！因為疫情影響，出國成為遙不可及的夢。但藉著宏達電（HTC）與高雄市政府的攜手合作，一起將法國羅浮宮最著名館藏「蒙娜麗莎」VR體驗完整移師到高雄，讓你不需飛到法國，來到大魯閣草衙道KOSMOSPOT X VIVELAND VR 虛擬實境樂園就能盡情感受，讓VR帶你瞬間移動到法國，浸淫在為你打造的VR個人體驗之中，來享受深刻且獨一無二的藝術饗宴。

法國羅浮宮裡，名畫「蒙娜麗莎」展出時每日都能吸引約2萬遊客前往一窺她微笑的神秘面紗。由於遊客眾多，幾乎沒有機會安穩的駐足在畫作前停留欣賞；只能隨著半圓弧型的保護架，讓人潮簇擁著你被動前行，遠望著比想像小了不少的經典之作（蒙娜麗莎畫作長寬約77 x 53 公分）。無論你是否有機會造訪羅浮宮，與蒙娜麗莎短暫相遇，透過「蒙娜麗莎 - 越界視野」的VR作品，你可以更進一步、更近一點、更深刻的一點了解名畫背後的故事。

出自文藝復興時期巨擘李奧納多·達文西的知名畫作「蒙娜麗莎」，人物背後的微笑有什麼神秘意涵？蒙娜麗莎又是誰？達文西這幅在1503年起繪製的畫作，又有哪些不為人知的發展與流傳的歷史？都被HTC VIVE Art團隊整合在「蒙娜麗莎 - 越界視野」的VR作品中，輔以旁白完整的解說、近距離的拍攝技術，還有動畫還原當時畫作繪製當下的人物樣貌，要讓蒙娜麗莎與你之間沒有距離！

高雄市政府在今年暑期期間規劃的「藝窺究竟 散播美力」藝術教育推廣計畫，將HTC「蒙娜麗莎 - 越界視野」VR作品完整搬到大魯閣草衙道KOSMOSPOT X VIVELAND VR 虛擬實境樂園。高雄市政府秘書長陳鴻益指出，此地是高雄市政府為了推廣體感教育打造的體感場域，可說是體感體驗的起點。本次也是「蒙娜麗莎 - 越界視野」作品是首次在美術館以外的場域進行展示，機會相當難得。在親自體驗過之後，陳秘書長表示蒙娜麗莎在其中栩栩如生地在他眼前出現，令他感到十分驚豔。因此在他的親自見證之下，誠摯邀請各縣市民眾把握這一次難得的機會，感受世界級藝術的魅力，保證收穫滿滿不虛此行。

高雄市政府秘書長陳鴻益。（黃慧雯攝）

HTC總經理陳柏諭指出，事實上HTC能打造「蒙娜麗莎 - 越界視野」VR作品，是起因於法國羅浮宮在2019年推出達文西500週年特展。HTC旗下致力藝術品數位保存工作的VIVE Art團隊，打破了時空的限制，讓消費者可以實際看到繪畫誕生的過程、當時作畫的場景；且不需要購買昂貴飛機票，也不用人擠人，可以輕鬆的觀賞藝術作品。藉由VR，展覽的方式、藝術作品的商業模式都被改寫了。在5G的基礎上，已經投注VR多年的HTC也更為看好未來相關應用將會蓬勃發展與起飛。

HTC總經理陳柏諭。（黃慧雯攝）

本次「藝窺究竟 散播美力」藝術教育推廣計畫中的「蒙娜麗莎 - 越界視野」VR作品，即日起就開放高雄市高中職以下學生優先觀賞與體驗。8月起則不限資格，開放台灣各地民眾都可前來體驗，近距離感受蒙娜麗莎微笑的魅力。

來到大魯閣草衙道KOSMOSPOT X VIVELAND VR 虛擬實境樂園可盡情體驗HTC「蒙娜麗莎 - 越界視野」VR作品。（黃慧雯攝）

註：「蒙娜麗莎 - 越界視野」VR作品是HTC VIVE Art團隊所完成的計畫之一，此團隊致力於運用尖端科技，讓全世界都能感受獨特的文化體驗。他們也曾與巴黎國家博物館大皇宮合作，打造《龐貝》VR體驗，以及與台南市立美術館合作，將台灣膠彩畫的重要先驅郭雪湖先生三幅重要知名經典畫作《赤崁樓暮色》(1986)、《淡江泊舟》(1982)、《南街殷賑》(1930)VR化，催生了《望鄉三態》VR作品。部分VIVE Art合作專案的VR內容，HTC VR頭盔的購賣者可在HTC VR市集「VIVEPORT」中下載觀賞，「蒙娜麗莎 - 越界視野」就是其一。

(科技)