16日美國白宮以總統川普名義發文，紀念首次核試驗75週年。發文稱美國的核力量在二戰後有效維護了全球的安全與穩定，為美及其盟友提供了安全保障；美方已於1992年暫停核試驗，但中俄兩國卻開展低當量核試驗；再次呼籲舉行「中美俄三邊軍控談判」，避免新的軍備競賽。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會斥責美國，罔顧求和平謀發展大勢，不要再揣著明白裝糊塗。

華春瑩表示，美方不僅極度美化其核力量維護全球安全與穩定的作用，而且還罔顧求和平、謀發展的國際大勢。一方面鼓吹大國競爭，大力推進自身核武器現代化，研發新型核武器，謀求絕對戰略優勢；另一方面卻肆意破壞國際軍控體系，一再對外甩鍋、毀約、「退群」，為自己發展核力量擺脫一切束縛。

華春瑩指出，美方所作所為恰恰對全球戰略安全與穩定構成了重大威脅。美國還是開展核試驗次數最多的國家，在本土和境外開展過千餘次的核試驗，對別國生態環境造成的損失難以估量。有媒體曝光，美國曾在馬紹爾群島進行多次核試驗，對當地居民的生命健康和安全以及當地的生態環境都造成了無法彌補和挽回的傷害。大家也都注意到美方媒體近期報導美政府在討論重啓核試驗，現在美方卻賊喊捉賊，以莫須有的罪名來污蔑別國開展核試驗，再次拿大陸說事，這其實就是要給自己開脫和鬆綁。

華春瑩強調，在《核不擴散條約》認可的五個國家中，大陸進行的核試驗次數最少，大陸也是首批簽署《全面禁止核試驗條約》的國家之一，中方一貫堅持條約的宗旨和目標，始終恪守暫停核試驗承諾。

關於美方再次鼓譟的所謂「中美俄核試驗談判」，華春瑩再次重申陸方立場，希望美方不要再「揣著明白裝糊塗」，作為世界上擁有最大核武庫的國家，美方應該正視國際社會的關切，切實履行核裁軍的特殊、優先責任，積極回應俄方關於延期《新削減核武器條約》的訴求，在此基礎上進一步削減其龐大的核武庫。這才是維護自身安全和全球戰略穩定的正道。

(中時 )