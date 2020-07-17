台灣疫情趨緩，向來是兵家必爭的暑期檔大戰也正式開打，吸引電影院人流回溫！除了有《屍速2》上演活屍激戰、青春無敵的《打噴嚏》熱血對決，還有高人氣《角落小夥伴》首躍大銀幕，另外好萊塢重量級男星湯姆哈迪主演的《疤面教父》與奧斯卡影帝羅素克洛主演的《超危險駕駛》也讓整個7月電影部部精采扣人心弦。尤其雙和地區電影進入搶片大作戰，喜樂時代影城為中永和地區觀眾獨家上映《屍速2》、《角落小夥伴》、《超危險駕駛》等暑期強片，也預期將為電影市場帶來新一波的競爭。

振興三倍券正式上路，消費者只要花1千元，就能拿到總額3千元的三倍券，目前逾9成民眾選擇領取紙本三倍券，究竟透過什麼方式，把紙本三倍券的價值再放大？不少影城紛紛祭出優惠好康方案，搶攻電影回溫商機。喜樂時代影城這次推出「超清涼方案」，自7月15日起，影迷出示喜樂時代影城會員卡，只要10元，即可加碼贈送任一口味冰淇淋（1球80g），限量1千球，搶購請早。

另外喜樂時代影城在疫情尚未完全解除期間，除了每周都引進各國新片在台上映，民眾也毋須擔憂環境安全問題，包括影城定時消毒、全面安檢過程仍持續進行，尤其是全館都是小影廳，觀影人數大部分都可以控制在31-100人之間，更能夠提升觀眾在亞疫情期間的安全感與舒適度。

(中時 )