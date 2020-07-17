疫情日益趨緩，國內各大運動賽事逐漸復辦，為提供高雄優秀選手專業醫療照護，教育局17日與市立大同醫院簽訂「體育班優秀選手運動傷害加值防護計畫」，盼透過專業醫療服務，讓選手全心投入訓練並在賽場奪得佳績。

109年全中運18日將在屏東舉行，高雄代表參賽的選手各個蓄勢待發，高市教育局也提供堅強的後援團隊，並與大同醫院簽訂「高雄市體育班優秀選手運動傷害加值防護計畫」，未來將由大同醫療團隊隨隊駐點部分賽場，提供高雄代表隊選手最即時的運動防護與醫療服務，讓選手得以安心參賽，發揮最高實力奪取佳績。

此次簽訂的「高雄市體育班優秀選手運動傷害加值防護計畫」照顧對象包含107－108全中運與高雄市中運前3名選手、高雄市代表隊及國小、國中、高中體育班推薦潛能優秀選手，預計有近1500名選手受惠；符合資格的選手若有運動傷害相關醫療需求，將由大同醫院相關科別醫師及醫事人員共同聯合看診或提供後續相關服務。

大同醫院院長陳彥旭表示，要培育1位頂尖選手相當不容易，選手無論練習、賽前、賽中、賽後任何細節都不能輕忽，一旦鬆懈可能會導致選手運動生涯遭到摧毀，所以這次他們與教育局合作，將全心全意為運動員投入大量資源，希望可以在各個賽事中為高雄爭光，甚至未來成為台灣之光。

(中時 )