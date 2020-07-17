今年總統教育獎得主李文煥。（林志成攝）

今年從蘇澳海事學校畢業的鄭翠玄，在越南出生，因為母親改嫁台灣，她2017年9月依親來台，當時完全不會中文，但這3年來，她展開「不可思議的人生旅程」，克服語言、學業及經濟的難題，不但考上清大，還獲得總統教育獎。

今年總統教育獎共56人獲獎，包含大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，每人分別可得25萬元、20萬元、15萬元及15萬元獎助學金。蔡英文總統今天在總統府頒獎給這些得獎人。

獲獎的鄭翠玄，2000年在越南北部的鄉下出生，父親早逝，14歲時母親改嫁台灣，她隻身留在越南，直到16歲時才依親來台，除照顧生病母親與妹妹，還需打工及兼顧學業。

鄭翠玄說，他剛來台灣時，學校已經開學，只有家裡附近的蘇澳海事學校願意收她，她就進去讀了。當時她不會中文，就靠著用Google翻譯，將越南文翻成中文及聽發音來學習，還有遇到的台灣人都願意幫助她，讓她可以在台灣生活下去。

鄭翠玄來台不久，媽媽就生病，家庭陷入困境，為了分攤家中經濟重擔，她除了上學，也要用課餘時間在菜市場賣菜、餐廳打工貼補家用，姊代母職，照顧年幼的妹妹。

在這樣艱困環境下，鄭翠玄仍苦學不懈，她考取8張專業證照（會計領域），並在旺宏科學獎得到佳作，她今年還以特殊選才管道考上清大，是蘇澳海事學校有史以來第一位考上清大的學生。回想這幾年，她覺得「不可思議」，因為付出很多努力，因此得到一些回報。

今年最年長得獎者是45歲的台南大學博士生李文煥，他15歲時全盲，因而陷入低潮長達8年，23歲時重拾書本，超齡進入台北啟明學校高中部就讀，一路苦讀不懈，到現在還在讀博士班。

李文煥投入特教服務已達16年，推廣視障者使用盲用電腦，並擔任視障協會理事長。他表示，有時候看到一些人遇到受挫折就想跳樓，他想告訴這些人，「我的生命這麼坎坷，都可以走過來了，你們不要動不動就想跳樓。」

(中時 )