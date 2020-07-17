高雄科工館在疫情期間被迫暫停的展覽近期逐漸復辦，科工館17日舉辦「風箏－黃景楨的夢之翼」特展記者會，在520坪大的展場中，集結台灣知名風箏藝術家黃景楨的500件風箏作品，要讓民眾們真正了解風箏的創意與特色。

此次科工館的風箏特展從「藝術創作」與「科技成就」2個層面詮釋各種風箏的不同樣貌，無論是形體結構的創意、外觀造型尺寸的變化，還是材質選用的巧思，黃景楨將風箏的「童玩」形象蛻變至藝術創作的形式，成為兼具科技與藝術的精彩創作。

自幼就對風箏有特別情感的黃景楨，10歲就發明出屬於自己的第１架風箏，40多年來對風箏的喜愛從未斷過，他將自己的創意思維凝聚成一隻隻美麗的風箏，並嘗試各種方式探索風箏的飛行軌跡，呈現結合科技與藝術的精采創作，因為他對風箏研究至極，更曾受邀至世界各國舉辦特展及展演，成為國際皆知的風箏達人。

黃景楨表示，這次在科工館展出的500多件作品都是他絞盡腦汁精心製作的成品，也都是有經過實際測試可以翱翔天際的風箏，其實他在製作風箏的過程中吸收到許多不一樣的文化與知識，因為要精密製作１個風箏成品，必須深入體會其相關背景，才能讓風箏在天空飛行時呈現最美麗的樣貌。

(中時 )