國際原油市場在新冠疫情期間，和美股一起走了一趟鬼門關，布蘭特油期自6月初回到40美元/桶，之後油價一直在41～42美元/桶之間游走，及至7月16、17日才小小突破到43美元/桶，顯示出油市多空交易雙方似乎尚未決定接下來的走勢。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，國際油市前景確實存在利多、利空的糾葛，現在估測到第三季底的9月，暫以保持在40美元/桶左右作為定位。

新冠疫情影響消費動能，很明顯是今年國際油市的大利空，瑞銀財富管理指出，受到疫情的干擾，2020年全年全球能源需求很可能出現收縮，成為1980年代以來的首度發生。英國石油公司（BP）自1965年的記錄，顯示只有1981、1982及1983年曾經出現全年負增長。

實際上，去（2019）年全球能源的需求增長已放慢至1.3％，不僅是2015年以來最低水準，更低於過去10年平均增速的1.6％。瑞銀認為，今年的疫情衝擊，成熟經濟體和新興市場的能源需求明顯減少，尤其原本消費需求已大幅放緩的美國、德國及俄羅斯，此波疫情期間的大封鎖，進一步造成能源需求的走低。

然而，原油活化經濟、創造產業價值，至今沒有真的替代品，已成為國際能源市場的不敗利多因素。瑞銀財富管理指出，人口及經濟活動在未來十年繼續增加，特別是新興市場推進城市化，將繼續推動長期能源消耗，是油價穩定在中高位或續繼走升的利多因素之一。

另一項激勵油價走升的利多，是再生能源開發至今，占比仍少，石油、煤及天然氣等的化石燃料，去年消耗占比仍高達84.3％，再生能源雖然占比小幅上升至5％，但性價比偏低，取代化石燃料礦日耗時。

(工商 )