蔡男經營臉書強調年輕健康，曾上傳美顏大頭照，臉友在下方留言分享「擦乳霜更年輕」照片，被他吐槽對方開美肌拍照，強調自己都不需柔焦技術。但記者實際比對，找出他原始膚質的照片。（取自蔡男臉書／袁庭堯高雄傳真）

高雄蔡姓男子在個人臉書數度刊載「烏克蘭胚胎幹細胞」對治病有效且能回復年輕的文章，被民眾檢舉，高市衛生局對其裁處5萬元罰鍰。他不服提訴願，高雄地院認定他有招徠醫療業務之實，判蔡男敗訴，可上訴。

台灣目前並沒有幹細胞療法，任何相關宣傳都屬違法。幹細胞來源為流產胎兒，充滿爭議。

蔡男在臉書除了個人帳戶，另外更替幹細胞生意開了專用帳號，在個人簡介上寫「胚胎幹細胞」以及在「Euscc烏克蘭胚胎幹細胞醫療機構」工作，甚至標注自己現居烏克蘭基輔。

判決指出，蔡男自2016年起至2019年間多次於臉書上刊登「烏克蘭胚胎幹細胞」對白斑症、異位性皮膚炎、紅斑性狼瘡、血管瘤、小腦萎縮症等疾病治療有效，還宣稱能回到年輕、延長生命，事後遭衛生局裁罰。

蔡男辯稱，他不是醫事人員，不知道醫療法內容，更不知自己行為已觸法，衛生局告知後他也隨即將臉書上相關內容刪除。蔡男強調，他認識烏克蘭朋友向他介紹、在烏克蘭可以施打胚胎幹細胞來治療疾病，有需要可到烏克蘭去施打，他只是分享訊息給親友，沒有從事販賣或仲介，也未自國外進口產品，危害社會。

衛生局強調，蔡男張貼的廣告資訊明顯已涉及招徠醫療業務，違反醫療法第84條。

法官調查，蔡男2019年5月17日接受衛生局張姓稽查人員訪查時，就曾坦承自己擔任仲介，表示「有人詢問就介紹到烏克蘭的醫師看診」，還在稽查文件上簽名。法官表示，只要有醫療廣告行為，不論有無招得實質業務，就屬違法，衛生局裁罰並無不當，最後判蔡男敗訴，全案仍可上訴。

(中時 )