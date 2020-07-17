台中購物節再掀熱潮，與知名運動用品通路合作，17日在迪卡儂體育用品量販北屯店宣布，21至31日「健康活力周」活動開跑，會員消費滿百元以上，即可兌換運動體驗券，民眾可憑券前往國民運動中心及合作泳池，享受運動樂趣，推展全民運動。

運動局長李昱叡表示，來台中的購物節運動周、購買健康，包括，朝馬、北區、南屯國民運動中心及港區運動公園，共贊助200張免費運動體驗券，另推出月票85折的優惠，讓民眾在後疫情時代，到各國民運動中心及泳池享受運動飆汗快感。

購物節7月1日起跑後，其活動專屬APP目前逾15萬人下載、登錄抽獎，累積發票登陸金額逾7億元，今年增加優惠商家，另累積紅利點數；經發局長張峯源說，三倍券上路，台中市政府加碼3．4億元；購物節APP內設置點數任務，完成任務的民眾可兌換運動體驗券，數量有限。

健康活力周開跑活動現場，大人、小孩與知名球星吳岱豪一同體驗足球開球儀式，主辦單位抽出1台電動機車及業者加碼的帳篷跟小折，台中購物節「健康活力周」，鼓勵民眾持三倍券來台中消費，除讓民眾盡情享受飆汗運動快感，另祭出天天抽好禮，加入振興經濟及運動顧健康行列。

(中時 )