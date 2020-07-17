嘉義家扶中心收到三倍券捐款，備感溫馨。（嘉義家扶中心提供／廖素慧嘉義傳真）

因為新冠肺炎疫情衝擊景氣，嘉義分院家扶中心86人停止認養孩子，近日收到三倍券捐款，備感溫馨，家扶中心主任沈明彥說，希望有更多人捐出三倍券幫助等待認養的弱勢孩子，綁定台灣PAY三倍券行動支付也可以捐款。

嘉義家扶中心表示，16日收到2筆三倍券捐款，一位嘉義市民親自到家扶中心捐出3000元的三倍券，另一位住台中而不願具名的認養人，在紙本券發行首日領券後就寄限時快遞到家扶，捐給所認養的孩子當作暑假的生活費，非常感動。

嘉義家庭中心表示，今年受疫情影響，捐款與去年同期減少200餘萬元，不少固定捐款的愛心企業及熱心人士暫停或減少捐款，今年有86位認養人停止認養，有位認養20年的認養人每月定期捐款2000元認養2名孩子，也停止認養，弱勢孩子等候認養中。

家扶中心主任沈明彥說，該中心發起「號召送愛大使」運動，期盼更多人捐出三倍券幫助弱勢孩子，除了捐紙本券，也可以綁定台灣PAY的行動支付，還可以獲得各發行金融機構的額外加碼，家扶中心開立收據，並回贈限量「愛心電話卡」。

(中時 )