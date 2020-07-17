摩根士丹利（Morgan Stanley）的首席經濟學家告訴CNBC，即使兩家經濟巨頭之間的緊張局勢繼續加劇，大陸也不大可能將其貨幣作為對抗美國的工具。

「我認為還有另一種趨勢正在出現……大陸不希望其貨幣如此波動，或者不希望其幣種被認為不夠穩定，無法長期用作儲備貨幣」，摩根士丹利（Morgan Stanley）的謝坦·艾哈（Chetan Ahya）週四告訴CNBC。美元目前是世界儲備貨幣，但北京一直在推動國際上更多地使用人民幣。

人民幣貶值以前一直是中美之間爭執的主要來源，美國總統川普（Donald Trump）指責北京有意讓其貨幣貶值。一些專家認為，人民幣貶值使大陸出口更具吸引力，從而使其在國際市場上具有競爭優勢。

去年，川普政府將大陸標記為貨幣操縱國，此前北京方面允許人民幣兌美元匯率貶值至7元（這是受到密切關注的心理水平），這是11年來的首次。

週四上午，在岸人民幣兌美元匯率最新報6.9868，離岸人民幣兌美元匯率為6.9872，均高於5月份7.17左右的低點。

近幾個月來，由於冠狀病毒大流行以及北京實施國家安全法，中美關係一直在惡化。川普星期二表示，他簽署了一項行政命令，終止香港一直享受的優惠待遇。大陸誓言要對這一舉動進行報復。

週三，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)表示，華盛頓將對大陸科技公司實施簽證限制。

Ahya補充說：「我們認為，即使出現新一輪的貿易緊張局勢，大陸也不會積極使用其貨幣。我們認為，在地緣政治發展的背景下，大陸將更加專注於試圖使其貨幣更加穩定，從而使其可以被視為人們願意投資大陸資產的儲值貨幣。」

隨著大陸資產越來越多地在全球市場上進行交易，大陸在人民幣使用的國際化方面取得了一些進展，這導致更多外國人需要使用人民幣進行交易。

在大陸內地交易的大陸A股已被納入MSCI全球和地區指數。A股以及彭博巴克萊指數中的大陸債券都以人民幣交易。

事實上，高盛預測，隨著大陸國內經濟從冠狀病毒衝擊中強勁反彈，未來12個月人民幣將升值至1美元兌6.70元人民幣。這家投行在上周的一份報告中寫道，投資者可能會忽略圍繞兩國緊張關係的短期「噪音」。

該報告寫道：「首先，金融市場可能會越來越多地關注雙邊關係的近期噪音，因為民意測驗數據顯示明年白宮易主的可能性更高，這可能會影響美國的外交政策目標和策略。」。

高盛的報告補充說：「其次，大陸國內的基本面看起來越來越堅實：增長依然強勁，據報導病毒已得到控制，貿易順差擴大，股市和利率都在走高，」

(中時電子報)