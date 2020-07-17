眼見打完前3節領先19分優勢，竟在最後關頭被北京控股追平，效力青島雙星的「台灣隆多」林韋翰選擇挺身而出，先在最後30秒妙傳隊友上籃放進超前兩分球，接著又在最後5.9秒穩穩兩罰俱中，幫助青島95比91氣走北控，目前暫與山東並列第8。

青島這場勝利贏得有夠驚險，因為原本打完前3節，只以全本土應戰的青島，意外以71比52大幅領先擁有雙外援坐鎮的北控，沒想到北控末節全力反撲，甚至靠著外援弗格最後1分07秒的「三分打」，把比數追成91比91的平手局面。

幸好讀秒階段全看林韋翰表演，他先運球切入禁區吸引防守注意，然後把球拋給邵英倫在籃下放進，接著北控沒投進，只好在最後5.9秒把林韋翰送上罰球線，他的第1罰穩穩命中，第2罰卻因對方提前進場重新罰進，提前宣告青島險勝。

林韋翰賽後馬上被隊友劉傳興「公主抱」慶祝，因為這場勝利真的都靠林韋翰讀秒階段的穩定發揮拿下，林韋翰最後拿下16分、10助攻、4籃板及3抄截，其中得分、助攻皆創生涯新高，楊金蒙攻下青島最高17分；北京則以弗格20分最高，孫悅14分。

(中時 )