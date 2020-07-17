法官法部分條文修正案經立法院2019年三讀通過，檢察官評鑑委員會新制組織17日上路，原本外部委員4人增為6人，法務部為因應新增的業務及人力，將檢評會搬家到博愛路台北地檢署「新三辦」同棟建築內，由法務部長蔡清祥主持啟用。

以往能送檢評會對檢察官進行的評鑑的，只有檢察署、法院、司改團體、律師公會等，修正案則放寬請求對象，案件當事人或犯罪被害人可直接請求評鑑，而且檢評會認有懲戒必要，可報由法務部移送職務法庭，不必先送監察院彈劾。

本屆檢評委員是最高檢察署主任檢察官楊世智、台中高分檢檢察官吳祚延、台北地檢署主任檢察官王銘裕；法官代表文家倩；律師代表詹順貴、李慶松、李玲玲；學者及社會公正人士即外部委員，有林昱梅、周愫嫻、吳從周、楊雲驊、杜怡靜、呂理翔。

檢評新制還賦予當事人聲請閱覽資料、請求到場陳述的權利；檢察官評鑑流程也新增審查制度，過濾無具體內容等不予受理的案件。

(中時 )