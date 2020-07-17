台中市一名熊貓外送員疑因天氣太熱，身體不適停等路邊，突然向右倒下牆壁，跌入花圃。（盧金足攝）

台中市一名外送員中午身體不適跌入花圃，警消協助送醫一度失去生命跡象，搶救後恢復心跳，送加護病房觀察中。（盧金足攝）

熊貓公司表示，看到外送夥伴昏倒時十分痛心，公司已即時與家屬聯繫，並將提供必要協助。（民眾提供／盧金足台中傳真）

一名24歲曾姓外送員，17日中午送餐行經台中市西屯區大信街時，疑因天氣太熱，身體不適停等路邊，突然向右倒下牆壁，跌入花圃， 警消協助送醫一度失去生命跡象，搶救後恢復心跳，送加護病房觀察中。對此，熊貓公司表示，看到外送夥伴昏倒時十分痛心，公司已即時與家屬聯繫，並將提供必要協助，「為確保外送夥伴的健康，自7月起已積極向每位夥伴推播面對高溫時的應變措施」。

外送員大熱天奔波大街小巷送餐，成為街頭常見景象，但也因搶時間屢出現險象環生的情況，今天中午台中市即有一名年輕的熊貓外送員因身體不適跌入花圃，送醫急救，目前還在與死神搏鬥。

熊貓公司指出，依這名外送員的上下線時段顯示，曾姓外送員都採休息滿8小時後，再重新上線工作。

17日曾姓外送員從中午11時30分開始執行外送，不料，1個小時後就傳出他昏倒在地，熊貓強調，看到外送夥伴昏倒時十分痛心，公司已即時與家屬聯繫，並將提供必要協助。

熊貓公司也指出，為確保外送夥伴的健康，7月起已積極向每名熊貓夥伴推播面對高溫時的應變措施，其中包括定時要補充水分，穿著要保持涼爽等提醒。

熊貓公司強調，特別為外送夥伴在全台各地簽訂上千家特約商店，有不少店家提供免費的飲水與休息空間，讓外送夥伴在送餐途中，可以有地方補充水份與休息，不要因天熱影響健康。

(中時 )