中共外交部新任發言人汪文斌今天正式與媒體見面，成為大陸外交部第32任新聞發言人。汪文斌，男，1971年4月生，1993年進入外交部工作，曾任駐突尼西亞大使，長期從事外交政策規劃工作，具有多個領域的外交工作經驗。

7月17日，外交部新聞司司長、發言人華春瑩主持例行記者會，在會上她向國內外記者正式介紹了外交部第32任發言人、剛剛履新的外交部新聞司副司長汪文斌。

汪文斌在記者會上表示，雖然自己已經有27年的外交工作經歷，但作為外交部發言人還是一個新人，迎來的是職業生涯中一個嶄新的起點，「我將努力向我的前任們學習，真誠地同廣大記者朋友們溝通交流，向大家及時、準確地介紹中國的外交政策和外交理念，增進中外人民之間的相互瞭解和友誼。」

今年6月，汪文斌剛剛卸任中國駐突尼斯大使一職。在汪文斌之前，外交部共有31任發言人，5位為女性。未來一段時間內，外交部例行記者會將由華春瑩、汪文斌和趙立堅三人輪流主持。

從去年7月18日至今，一年內，外交部發言人團隊歷經了四次變化。2019年7月18日，現任外交部北美大洋洲司司長陸慷在外交部例行記者會上宣佈離任。

2020年2月24日，外交部新聞司副司長趙立堅首次以外交部發言人身份主持例行記者會。

2020年6月5日，現任中國常駐聯合國代表團副代表耿爽在外交部例行記者會上宣佈離任。

(中時 )