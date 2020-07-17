蔬食餐飲寬心園與水餃專家「來萬傳盛」攜手合作運用Green Monday植物肉Omnipork研發出四款兼具創意與美味的植物肉手藝餃17日正式上市。（馮惠宜攝）

蔬食餐飲寬心園與水餃專家「來萬傳盛」攜手合作運用Green Monday植物肉Omnipork研發出四款兼具創意與美味的植物肉手藝餃，用安心的食材、美味的醬料、豐富的內餡組合成手工素餃，讓消費者可以在家料理水餃，除在全台寬心園門市與官網購物車即可購買，並將在全台1100家萊爾富門市上架。

寬心園總經理張志遠指出，四款新豬肉水餃分別為：松露什蕈、老煉XO、十字淺漬、香草之歌等四種口味，每一道都是融合了？心園17年來蔬食料理菁華，像是松露什蕈，其內餡是

將綜合菇類乾炒後的香氣再佐上招牌松露醬與60％新豬肉，每一口都吃得到熱銷17年的寬心園松露香。

而「老煉 XO」則是精選鮮嫩細緻的娃娃菜，與60％新豬肉調成內餡，拌入極品XO醬，纖細口感，鹹香美味。另，「十字淺漬」則是將手作鹽製雪裡紅，與60％新豬肉，拌入主廚精心炒製的辣椒醬，辛香開胃。

而「香草之歌」則是將夏季盛產竹筍與60％新豬肉，再調以牛膝草、奧勒岡、迷迭香、百里香、羅勒、 香薄荷、月桂葉等綜合香草，清心可口。

這四款植物肉水餃，7月17日正式上市，全台寬心園門市與官網購物車即可購買，並同步在全台1100家萊爾富門市上架，預估首波銷量將突破10萬顆。

(中時 )