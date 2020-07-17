美術繪畫班老師陳麗鈺在開訓典禮即興創作。（陳淑娥攝）

「2020北台中青少年暑期研習營」17日於大甲區順天國小舉行開訓儀式，將於20日起展開為期5週免費課程，今年共有24所學校學生報名參加，期盼青少年暑期從事正當休閒活動，遠離不良場所，同時達到鍛鍊身體，陶冶身心目標。

外埔區體育會理事長吳敏濟表示，北台中青少年暑期研習營已連續舉辦10年，營隊規劃籃球班、桌球班、美術繪畫班等各項體能、休閒及知識學習活動，包括來自甲安埔及市區的軍功、文山國小、苑裡高中，甚至最遠有桃園瑞塘國小學生參加。

今年研習營師資及教練陣容格外堅強，美術繪畫班老師陳麗鈺留美十年，專攻藝術創作，在開訓典禮利用20分鐘即興創作，以籃球及桌球點綴抽象背景，當撕下膠帶後則露出反白的英文字ENERGY，代表本項研習營充滿活力，這個單字也正好是吳敏濟的英文名字。

籃球班教練沈俊生是台中市運動會女籃社會組四連霸大甲區代表隊金牌教練，也是國家級籃球裁判。桌球分二班進行，大甲順天國中班由華龍國小校長詹勝淵親自執教，詹校長是全國教師單打冠軍，2015年成立華龍國小桌球隊，近三年獲得台中市冠軍及全國自由盃第五名。外埔國小桌球班則由薛俊銘教練執教，他歷任文昌、日南、德化、大安、永安等國小、順天、大安國中社團教練。

運動局長李昱叡表示，感謝外埔區體育會長期推展甲安埔區各項體育活動，包括於2019年參加台中市民運動會，在槌球團體組獲得男子組三人組冠軍、女子組三人組亞軍、女子團體組季軍等佳績。

此外，大甲警分局也率領預防犯罪宣導小組成員，於研習營宣導青少年犯罪預防及反毒、反詐騙資訊，希望青少年度過一個正當休閒的暑假。

(中時 )