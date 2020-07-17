【新北市訊】新北市政府提出「2030願景」，針對城市永續發展各面向提出為下一個十年藍圖。為了連結新世代、提倡「全球著眼、本地行動」並鼓勵積極回應和解決環境問題，新北市環保局8月25至27日於淡水舉辦首屆「新北永續未來學院」三天兩夜的互動式營隊，對象為設籍或就讀於新北市的高中職至大二（含）在學生。邀請環境立委洪申翰、氣候與能源政策學者林子倫、新世代NGO「綠學院」創辦人楊雅雲、技嘉科技永續發展辦公室處長朱福政等分享相關議題，並要求學員提案「2030新北永續願景」，並請學者評審頒獎。營隊7月20日開放報名(https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1965)，包食宿且名額有限，請把握報名機會。

同學們參訪新北市八里垃圾焚化廠。(圖/翻攝自 新北市環保局)

環保局長程大維表示，「年輕人有改變世界的能量，永續議題關乎下一代，必須主動連結新世代。」環保局端出「環保青」青年政策，打破框架並首度舉辦高中以上學生營隊，籌劃互動式體驗行程，希望更了解學生對環境和永續發展的想法，彼此激盪對城市未來的願景想像。

新北市環保局將於8月25至27日在淡水舉辦首屆「新北永續未來學院」三天兩夜的互動式營隊。(圖/新北市環保局提供)

課程方面，程大維將以「Actions for future-許新北一個未來」為題揭開活動序幕，並邀請氣候與能源專家林子倫教授、長期關注環境議題的立委洪申翰、經營綠色產業連結平台的「綠學院」創辦人楊雅雲、技嘉科技永續發展辦公室處長朱福政等著名學者專家，就環境、能源、循環以及綠色趨勢產業等各面向進行授課。

參訪行程則請「海湧工作室」赴白沙灣帶領學員體驗淨灘並學習海洋知識；赴榮獲IPSI(國際里山倡議夥伴關係網絡執行委員會)青睞的「三芝共榮社區」，與環境和平共處；踏訪新北市環境教育設施場所「八里垃圾焚化廠」；行程移動過程也提倡搭乘大眾運輸工具，帶領學員在夕陽餘暉中搭乘淡海輕軌幾米主題列車，沿途飽覽新北獨特的青春山海線風光。

活動最後一天則由學員表達學習感受，分組討論提出「2030新北永續願景」，由學者評審並頒發獎項，最後授與學員「新北永續青年大使」，培育新世代關注永續發展的生力軍，期盼未來創造領導行動藍圖、持續參與新北2030願景改造工程。

參訪行程包括帶領學員體驗淨灘課程(圖/示意圖，翻攝自 新北市環保局)

營隊參訪八里垃圾焚化廠吊車室。(圖/示意圖，翻攝自 新北市環保局)

(中時電子報)