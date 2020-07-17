以色列是第一個透過「對外軍售」（Foreign Military Sales，FMS）流程，向美國採購F-35戰機的國家。早在2010年10月時，就簽署了同意書，並在2016年6月22日於美國德州沃斯堡（Fort Worth）接收了第一架F-35A戰機。

據《歐亞時報》（Eurasian Times）與《國家利益》（The National Interest）網報導，以色列正打算升級F-35機隊，讓它們蛻變成高科技電戰機器，進入更高的層次，輕而易舉地稱霸中東天空。

到今年11月為止，以色列空軍可望有多達27架F-35戰機，以升級的電戰技術和嶄新的空中戰力來面對伊朗等敵國。事實上，7月4日以色列才接收了4架F-35，其中包括1架將接受特殊高科技電戰技術升級的驗證機。而以色列工程師打算將已相當先進的電子情報（ELINT）電戰系統。

(中時電子報)