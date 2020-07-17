身障員工小梅已工作9年，感謝老闆給機會。（廖素慧攝）

嘉義嘉全果菜生產合作社負責人林嘉德出身清苦，白手起家，創業有成，法定只要雇用1名身障員工，他深知底層人的苦，雇用11名身心障礙者，林嘉德說，適才適用，給身障者工作機會，就是對他們最好的幫助。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，嘉全果菜生產合作社現有78名員工，依法定只需雇用1名身障者，卻進用了11人，大幅超額進用的作法，可說是企業的楷模，幫助1名身障者，就是幫助一個家庭，希望更多企業能給身障朋友就業機會。

57歲林嘉德，幼時家境清苦，全家人擠在租來的房子，父母親務農種菜，念小學五年級就幫忙挑菜、送菜，長大後與弟妹一起創業，成立嘉全果菜生產合作社。

公司和嘉義小農合作契作，收購後再賣到各通路，做出口碑，也逐漸擴充事業，初期年營收500萬元、員工20人，目前年營收4億元、員工78人，客戶有國中小學校、醫院及多家上市公司，雇用的11名身障員工，有8人是雲嘉南分署嘉義就業中心推介。

林嘉德說，給身障者機會，簡單的工作他們做熟了，甚至可以比一般人做得更好，例如有位智能障礙員工很會剝芹菜，同時間一般人只剝10公斤，他能剝12公斤，速度快了1.2倍，做出來的產品也很好。

身障員工小梅說，已工作9年，負責包裝水果、洗蔬菜，很謝謝老闆願意給她工作機會。

(中時 )