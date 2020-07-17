高雄都發局17日表示，高雄市推動危老重建，案量持續成長，迄今已核定47案，較前2年翻倍成長，為激勵市區危老建物汰舊換新，都發局更加碼釋出「放寬住宅區建蔽率」、「放寬容積移轉及增額容積併用限制」、「補助擬具重建計畫費用與重建稅賦優惠」，以及「都更危老重建社區輔導說明會」等多項利多，希望為舊市區注入發展新動能。

都發局指出，高雄已核定的危老重建案，以市區居多，三民區13案居冠、苓雅區9案居次，其中，備受矚目的是位於三民區自立路高客北站基地，規模逾2,000坪，是目前高雄市核定案中最大基地，已核定40％容積獎勵，將開發為面積近萬坪的影城、購物及餐飲等複合機能商場，預估創造50億元商機，活絡後驛地區的商業機能。

該局表示，因危老條例修正，自2020年5月12日起，原有10％的危老重建時程獎勵，降為8％，並逐年遞減，同時有新的規模獎勵上路，只要是200平方公尺以上基地（約60.5坪），即可享有2％規模獎勵，加計今年仍有的8％時程獎勵，總計仍可享有10％的容積獎勵，還可依據危老容積獎勵辦法，申請最多達30％的重建獎勵。

都發局表示，為了刺激民間推案量能，也同步鬆綁危老重建案併用容積移轉及增額容積的限制，例如位於中正路金融商辦區的危老重建案，該基地周邊銀行林立，鄰近捷運美麗島站，土地使用分區為第五種商業區，除申請40％危老容積獎勵外，再加上30％容積移轉，共達1.7倍基準容積，將興建34層耐震、銀級智慧建築的特A級商辦大樓，預計可創造40億元以上的總銷金額，甦活中正路金融商辦區域，帶動美麗島商圈發展，是國際級企業超前部署，進駐高雄一級商辦區位的首選。

都發局表示，除了整合多筆基地的大規模商業投資案件外，危險老舊透天厝自地自建的熱潮，也緩步升溫，不僅在舊市區逐漸醞釀，更外擴到仁武、燕巢及旗山等行政區。

因此，為了提升小基地屋主重建意願，都發局針對都市計畫住宅區的危老重建案，放寬建蔽率至60％，並提供每案上限5萬5,000元的重建計畫補助費用，減輕一般自地自建屋主負擔。

此外，危老重建還有多項稅賦優惠，例如重建期間免徵地價稅、重建後2年地價稅、房屋稅減半徵收，若是重建後未移轉房屋所有權，房屋稅減半徵收最長還可延長為12年。

(工商 )