因為新冠肺炎導致許多產業受到衝擊，其中旅遊業更是損失慘重，南韓政府為了幫助產業恢復，正在考慮開放「旅遊泡泡（Travel bubble）」，將對防疫表現優秀的國家互相開放邊境，可以讓兩國人民以觀光名義往來，據傳台灣將會在優先名單內。

根據韓媒《每日經濟》報導，南韓文化體育觀光部召開一場閉門會議，討論是否導入「旅遊泡泡」來幫助旅遊業復甦，據了解有15位觀光旅遊產業的核心龍頭都有加入討論。

所謂旅遊泡泡就是2個國家互相給民眾發放「免疫護照」，藉此免除旅客的14天居家隔離及移動限制，只要旅客在出國前接受採檢且結果是陰性，便能拿到免疫護照，直接進行觀光。

一名參與該會議的相關人士透露，「以旅遊業的角度來看，已經積極向政府表達旅遊泡泡的必要性，對此觀光局方面也表示，將會積極討論可行性。」不過針對「免疫護照」仍需要嚴密、謹慎的計畫。目前南韓打算將台灣列入第一波名單當中，接下來也會針對防疫表現優秀的國家討論是否開放。

其實先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，就曾被問到旅遊泡泡相關問題，他表示不管是韓國或其他國家要來，台灣都能與他們互相配合建立安全泡泡，不過目前重點是先全力顧好商業泡泡，才會再去規劃旅遊泡泡。

(中時電子報)