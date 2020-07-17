美國總統川普任內推行「美國優先」、「美國製造」，台灣愈來愈多企業赴美設廠，不少台資企業在貿易戰的浪潮下，也積極向外拓展經貿；與美關係升溫下，行政院政務委員鄧振中警示，企業對外經貿，一定要與「伊朗」保持距離，尤其是赴美投資的企業，絕對不要犯了這個禁令。

台灣上市櫃公司協會日前舉辦東方領袖講座，特別邀請鄧振中以「我國企業經營美國市場面臨之法律環境」為題做專題演講；鄧振中指出，美國最忌諱企業跟「伊朗」往來，華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕，就是最好的案例；事件起因於華為涉嫌違反美國制裁伊朗禁令，私下仍與伊朗做生意；美國老大哥心態「我跟伊朗過不去，請大家配合，統統不要跟伊朗做生意」，有企業違反美國的意志，等於跟美國過不去。

值得留意的是，美國情報網厲害程度超乎大家想像，訴訟制度中的「長臂管轄」，現在長臂愈長愈長，很多法律跟美國沒有關係，美國也要管了；舉例來說，台灣企業賣輪胎到伊朗，沒經過美國、也不沒用美國技術，但生意往來用是美元，只要以美元當金流，台灣企業就要小心了。

美國政府規定，「外國企業未經美方同意，不得與伊朗有生意往來」；鄧振中表示，國際關係愈來愈複雜，過去「好好做自己生意、其他事不用管」的觀念，現在不適用了，企業經營得隨時留國際變化，因為國際事務都可能影響企業經營。

台灣企業較常涉及的美國法律，包括反托拉斯法、高科技出口管制法、經濟間諜法、洗錢、反傾銷等；鄧振中建議，到美國做生意，一定要請法律顧問，顧問的功能好比家庭醫師，當診斷出企業出問題時，顧問會給予最好建議，包括請反托拉斯法的律師或智慧財產權的律師，在美國請錯專業是「必死無疑」。

在美國律師的1小時的鐘點費可能要1000美元，當麻煩是惹上身，沒有律師是不行的，律師與當事人的關係是「又愛又恨」，鄧振中表示，律師錢一定要花，「燒錢的事，不能不燒，只能以燒得最少為考量了」。

(中時 )