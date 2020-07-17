發表會後林佳龍（右三）由縣長翁章梁（右二）陪同參訪逐鹿部落園區。（張亦惠攝）

林佳龍親切與現場攤商互動，並逐一聽各社區特色介紹。（張亦惠攝）

林佳龍親切與現場攤商互動，並逐一聽各社區特色介紹。（張亦惠攝）

交通部觀光局將2020年定為脊樑山脈旅遊年，阿里山風景區管理處邀請日本攝影師小林賢武參與拍攝《神話的大地》宣傳短片，交通部長林佳龍17日特地南下參加首映發表會，林佳龍說，阿管處是「超前部署」透過日本人的視角行銷阿里山，未來邊境疫情解封，希望台灣能成為日人出國旅遊首選。

影片以鄒族豐富且神秘的神話為脈絡，透過小林賢伍的視角詮釋出阿里山生態之美與鄒族神話的精采。上任後已是第5度到阿里山的林佳龍說，這次主要目的是要推銷脊梁山脈旅遊年搭配安心旅遊，宣傳片將阿里山的故事透過外國人角度呈現，可以作為國際觀光客行銷很好的主題。

林佳龍也提到，台日觀光旅遊近幾年增長快速，去年到日本遊客高達485萬人次，日本到台灣則超過200萬人次，希望能拉近逆差，阿管處透過神話的大地行銷算是超前部署，讓日本人疫情後首選是台灣，特別是阿里山。首映會後林佳龍也由縣長翁章梁陪同至阿管處旁的逐鹿部落社區，與現場攤商互動，並逐一聽介紹。

根據阿管處統計，從去2019年發展脊梁山脈生態旅遊至今，已有26團共計296位遊客參與，約有新臺幣近300萬觀光產值，部落端預計有超過200萬元的觀光收入，遊程的食、宿、遊、購都由在地部落業者接待，讓觀光收益直接回貴回饋部落。

(中時 )