新北市中和區公所將於5個里、10處易肇事地段增設減速台，達到有效警示作用。（中和區公所提供）

新北市中和區公所將於5個里、10處易肇事地段增設減速台，達到有效警示作用。（中和區公所提供）

新北市中和區公所今年3月、4月於9處易肇事路段增設「兩液型陶瓷彩色防滑鋪面減速台」，藉此降低汽、機車行駛速度，保障行人安全，獲得民眾好評，7月底前再於5個里、10處易肇事地段增設，達到有效警示作用。

新增設「兩液型陶瓷彩色防滑鋪面減速台」，包括明德里華安街16號、華安街30巷及32巷；壽德里壽德街23號、民德路372號及華順街135巷；清穗里華安街17巷及19巷；中原里環中路27號；正南里興南路二段93巷58弄等十處。工務課長陳亦揚說，上述地點皆是多位里長反應交通繁忙路段、巷道及車速過快易肇事地區。

壽德里里長張宗正表示，該里地處中和、土城、板橋交界，部份路段常有汽、機車飆速，去年中在華順街135巷曾因車速過快發生死亡禍，因此反應易肇事路段設置防滑鋪面減速台，希望對汽、機車有減速的效果。

明德里里長候鈞瀚說，中和華安街為土城板橋往來必經之路每逢上下班尖峰時段，數以千計的汽、機車經過，部分用路人為趕時間競速飆車嚴重影響當地居民安全，委請區公所協助改善。

工務課長陳亦揚強調，新設「兩液型陶瓷彩色防滑鋪面減速台」，工法以大面積黃色彩色液體材料噴塗於路面，再撒上層層的陶瓷材料，使用的彩繪漆及陶瓷塗層雨天防滑系數高達75BPN（目前標是50BPN)，具簡便耐磨抗滑特性，且夜間及雨天較醒目。本次工程在部份較寬路面減速平台有增高2公分，對於飆速汽、機車有效強的警示作用。

據中和區公所統計，今年3、4月間，分別於積穗國小後門新生街186巷及德行里易肇事巷弄間，完成9處陶瓷彩色防滑鋪面減速台，7月底前再完成10處，合計本區已設置19處完成，希望能讓居民能有行的安全的保障。

(中時 )