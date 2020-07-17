遠雄「台北大巨蛋」在歷經停工5年3個月後，終於即將復工。台北市建管處今日依法核發大巨蛋第3次變更設計，遠雄集團表示，會在最快時間內申請復工許可，而大巨蛋沉寂多年，讓周邊商圈與松菸人潮大不如前，曾被戲稱為鬼城，此次復工消息傳出，也讓周邊店家展現笑顏。

而遠雄今年積極布局全台六都市場，將推出270億元案量，謹慎佈局商辦、廠辦2大產品需求，並持續積極獵地，預計儲備未來3年可推案量，加上大巨蛋傳出好消息，也帶動遠雄股價上揚。

台北市建管處表示，大巨蛋案自2015年4月27日申請第3次變更設計後，因同年5月14日發現79處未按圖施作並勒令停工，為保障市民安全，在5年時間內要求大巨蛋容納人數大輻下降、增設安全梯、防火區劃、增加避難面積，並完成7次都市設計審議、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬，以保障大巨蛋使用安全。

關於今日建照變更核發，遠雄集團發言人楊舜欽回應，第3次建照變更後，遠雄會在最快時間申請復工許可，同時準備人、機、物料，待許可核准後，依照工項工進依序進場施作。

至於外界關心的建築技術規則，後續會再申請變更，核准後依照規則按圖施作。除現場工進外，接續會針對投資營運企劃書進行修訂，修正過程與市府共同研擬，在符合BOT契約的前提下，共創社會的最大利益。

遠雄大巨蛋停工多年，讓附近商圈沉寂多時，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，大巨蛋本作為結合松菸、國父紀念館商圈成為連結信義計畫區與忠孝東區樞紐，過去因工程停擺，加上景氣因素令松菸人潮大不如前，區域店面行情走弱，形成忠孝東路四、五段這段路，市府商圈、忠孝東區兩處價格高，中間的大巨蛋、松菸區塊則屬陷落的M型化狀態，如今復工，除了帶動周邊商機，串聯起市府、大巨蛋、國父紀念館、松菸直到忠孝東區的逛街大道，媲美巴黎香榭麗舍大道，市場相當期待未來忠孝東路走九遍的大商圈榮景。

(中時電子報)