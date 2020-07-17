31歲疑因吸毒狀況不穩定的林姓男子，14日晚前往監察院旁天橋淋汽油自焚，經1天多搶救後，仍在15日下午宣告不治，檢警報驗時，順便聯繫林母，但林母因對兒子生前作為灰心，直接表示不想上去處理後事。
家住桃園的林姓男子，14日傍晚7時許，攜帶1瓶裝有汽油的機油罐，獨自走到監察院旁，忠孝西路上的天橋，接著淋油引火，警消獲報後到場搶救，發現他的頭部、雙手都被燒焦，灼傷面積80％，隨後被送往台大加護病房，但15日下午仍因傷重逝世。
警方當時就曾聯繫林母，林母悲傷表示，兒子因長年吸毒，精神狀況很不穩定，在家常常就像不定時炸彈，不知何時會惹事，對兒子已經絕望，當下拒絕北上。
林男不治後檢警進行自殺案件報驗，再度通知林母，但她已心灰意冷，表明不願處理後事，警方表示按照程序，林男將成有名無主的遺體，會交由社會局進行後續的喪葬事宜。
(中時 )
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