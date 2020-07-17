清水岩文創協會將生態園區內復育的蝴蝶園裡種植的花卉食草，結合社頭在地芭樂、鳳梨等農特產，變化程美味的風味餐、蔬食蝴蝶餐。（謝瓊雲攝）

水保局南投分局攜手參山國家風景區管理處推動農村小旅行，今年推出9條路線，為了讓遊客們都能收穫滿滿，還委託清水岩文創協會辦理工作坊，與15個參加的協會、社區交流，盼提升小旅行的活動精緻度。（謝瓊雲攝）

250元農遊券18日截止登記，水保局南投分局與參山國家風管處攜手推動農村社區小旅行，為了搶搭3倍券、農遊券與交通部觀光局安心旅遊商機，今年總計吸引15個村里社區加入，盼發展社區小旅行帶動農村經濟。

社頭清水岩文創協會每年暑假推出的生態1日遊、2日遊體驗營，大受好評，今年活動更已排到8月底；協會專案經理梁秀琴說，年初新冠肺炎疫情爆發後，所有活動幾乎停擺，一度很擔心解封後，不知要花多久時間才能再重新站穩腳步，沒想到暑假還沒開始，就詢問電話不斷，每場活動一開放報名就迅速額滿。

協會近年大力推動周末輕旅行，整合清水村與鄰近社區在地店家、農民，以芭樂、鳳梨等農特產，和園區復育的蝴蝶園裡花卉和食草，推出特色風味餐、蔬食蝴蝶餐，還有窯烤麵包、彩色饅頭DIY，老少咸宜，更成為每年寒、暑假熱門親子活動。

梁秀琴表示，今年參山風管處和水保局南投分局推出的9條八卦山小旅行路線，串聯芬園、花壇、大村、社頭、二水等，要帶民眾深度體驗感受農村魅力；協會也受委託辦理工作坊，二八水觀光商圈、源泉社區、福田社區等15個單位參加，盼透過社區經驗分享、種子教師交流，帶動小旅行蓬勃發展，帶來更多經濟效益。

(中時 )