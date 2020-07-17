新北市中和區華新街又稱為「緬甸街」，是相當有特色的南洋料理美食街。（葉書宏攝）

新北市中和區華新街又稱為「緬甸街」，是相當有特色的南洋料理美食街。（葉書宏攝）

新北市中和區華新街又稱為「緬甸街」，是相當有特色的南洋料理美食街，但周圍停車空間不足，對此，新北市議員陳錦錠建議，市府可研擬於國定假日及例假日，開放附近學校作為停車場，提升交通便利度。

陳錦錠指出，華新街是新北市知名的南洋料理美食街，每年點燈節、潑水節都吸引不少遊客，今年市長侯友宜還曾前往緬甸街拍攝宣傳影片，但周圍停車空間不足，建議市府應妥善規畫停車空間，吸引更多的遊客到訪。

陳錦錠提及，華新街周圍有金門縣政府土地，曾建議可以向金門縣政府爭與作為停車場使用，但，金門縣議會不同意作為其他用途而作罷。

她認為，周圍還有其他學校空間等，若可以於國定假日、例假日，開放附近學校作為停車場，將可提升民眾前往華新街意願。

新北市教育局表示，鼓勵各校發揮學校場地設施使用功能，場地在不影響學校正常校務運作、教學、相關活動進行及校園安全管理原則下，應積極開放。經瞭解興南國小停車場僅35個車位，目前均已全數提供民眾承租，無多餘車位提供民眾於國定假日及例假日臨時停車。

(中時 )