李亦捷（左）演出施立導演的作品，兩人默契、信任感十足。（粘耿豪攝）

李亦捷（左二）在片中演出惹火酒店妹，犧牲不小。（資料照）

27歲演員李亦捷主演《野雀之詩》拿下去年台北電影獎影后殊榮，電影相隔1年終於上映，她在片中飾演內心缺乏愛的酒店小姐，共有3場激情床戲，第1場是跟前輩游安順，第2、3場則是跟夏騰宏，導演施立表示，她這3場床戲一點歡愉感都沒有，因每一次性愛都有目的性，仔細聽甚至連3次的呻吟聲都不同，表演相當細膩。

第1場對上游安順的床戲，李亦捷的目的是要用身體留住男人，所以侵略性較強，其實游安順當天才確認會有大尺度床戲，開拍前有點嚇到，加上拍攝時幾乎都是由女方主導，拍到女上男下的體位時，李亦捷還主動把他的手抓起來放到自己的胸部上揉捏，最後讓游安順害羞說：「導演好了，可以了可以了。」

李亦捷第2場床戲則是圖跟夏騰宏來場「速約炮」；第3場是放縱自己，不管有沒有愛都決定要享受當下。因兩位演員有私交，拍攝期間夏騰宏還私下跑去跟施立說他很害怕，因為李亦捷入戲極深，越來越不像原本認識的她。施立也透露，雖然電影3點不露，但畫面、聲音情慾太飽滿，赴香港參加影展時就被列為香港的三級片。

《野雀之詩》對李亦捷來說是1個別具意義的作品，在她接到這部片之前，其實已經很久沒有戲約上門，「那時我沒有工作，只剩兩種選擇，1是不當演員、2是繼續等待，這兩個決定都會讓我很痛苦。其實不管能演什麼角色，即使人物再黑暗也讓我感覺到存在感。」

李亦捷被施立相中女一後，起初仍沒有自信，甚至在開拍前請導演換掉自己，深怕自己砸鍋毀了票房，「就像是玻璃鞋，有1天真的穿上了、有戲拍了，又怕把它弄破。」對此施立卻說：「她一直沒自信，但是到了鏡頭前，居然又換了一個模樣，都是她叫我放心。」

《野雀之詩》對施立而言也是特別的存在，是他執導筒的第1部長片，回憶最後1場在山上補拍的戲，他感動落淚說：「電影拍18天，18天內只有重拍1場戲，那天我們從市區大隊趕回山上，結果山上暴雨下了2小時，所有人躲雨2小時，竟然沒有任何1個人抱怨，真的是太神奇的事情了。」電影24日上映。

(中時 )