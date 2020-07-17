台中市議員賴佳微、江肇國17日關切台中學童視力六都最差，呼籲市府對孩童視力健康提出妥善規畫，不要讓孩子變成小小「四眼田雞」；教育局表示，宣導視力保健宣導，多元運動課程、檢測教室照明、學校午餐菜單融入護眼食材，國中小視力不良率已逐年下降。

賴佳微指出，依中央統計，台中市國小學童視力不良率高達47.43％，六都視力最差；國中學生視力不良率76.41％，排名六都第二差，去年增加比率最高。

江肇國呼籲，市府應為學童視力不良問題找對策，不要忽視兒童健康，多辦比賽或設計更多課程，多走出教室，對視力有相當的幫助。

教育局表示，中市學生健康檢查結果，國小學生視力不良率從103學年度49.55％降低至108學年度47.43％，國中學生視力不良率從103學年度77.14％降低至108學年度76.41％，與台中市醫師公會推動「聘任眼科醫師到校服務計畫」，補助裸視視力不良率偏高的學校。

為降低兒童及青少年近視盛行率，衛生局強力宣導每日觀看電視、使用電腦等3C螢幕時間少於2小時，結合幼兒園對滿4歲及滿5歲幼童，由教保員利用篩檢工具做初步視力篩檢，若篩檢異常，建議家長帶幼童至眼科診所檢查，把握黃金矯治期。

(中時 )