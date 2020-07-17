暑假到來，許多人會到河邊、游泳池戲水玩樂，新北市永和救生推廣協會舉辦「小小救生班 急救／求生／自救研習營」教孩子避免危險，新北市永和救生推廣協會理事長陳松頡表示，18日起陸續於新北市永平高級中學游泳池、國立台灣師範大學林口校區游泳池開課，教導小朋友在危急時運用自救方式脫困。

陳松頡表示，他從事水上教學、救生工作已10多年，曾救援過癲癇發作的人， 大部分的救生團體都只針對16歲以上的青少年或是成人推廣急救與自救的技巧，他認為救生技巧應從小扎根，不管在家裡或是野外，發生緊急事件時知道如何處理或是求救，可避免憾事發生。

新北市永和救生推廣協會理事長兼任中華民國紅十字會總會永和救生隊隊長陳松頡表示，為推廣水中救生，參加本活動的弱勢戶如：身心障礙、原住民、新住民、中低(低)收入戶新北市兒童、少年符合以下全程免費。

小小救生班，對象為國小一年級至國中三年級學生，活動共分為四梯次；第一梯次 2020／07／18(六) 9：00-15：00 新北市立永平高級中學游泳池 ；第二梯次 2020／08／08(六) 9：00-15：00 國立台灣師範大學林口校區游泳池；第三梯次 2020／08／29(六) 9：00-15：00 新北市立永平高級中學游泳池；第四梯次 2020／09／06(日) 9：00-15：00 國立台灣師範大學林口校區游泳池

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