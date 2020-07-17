洋溢戰地風情的金門，每一座海防據點都有說不完的故事。（李金生攝）

「灘地上的活化石」鱟，目前僅在金門有穩定的野生族群。（李金生攝）

金門縣府與觀光業者跨海前進「2020台北夏季旅展」，期待迎來暑假新一波旅遊人潮。 （縣府提供）

以昔日戍守官兵最熟悉的「金門電話亭」為設計主題，洋溢人文圖騰意象的金門館，以及當地保育動物水獺為造型的觀光小天使「阿特」，也成為旅展熱門打卡點和合影留念主角。（縣府提供）

攤位編號B810的「金門館」每日推出4場打卡送特產、文創鑰匙圈等好禮活動。（縣府提供）

縣府今天也在現場舉辦有獎徵答，大方送出台金來回機票1組。（縣府提供）

金門縣府與觀光業者跨海前進「2020台北夏季旅展」，以保育動物水獺和炮彈為主題意象的金門館，吸引穿梭來到的參觀人潮，今（17）日起連4天，每日推出4場打卡送特產、文創鑰匙圈等好禮活動，期待迎來暑假新一波旅遊盛況。

縣府今天也在現場舉辦有獎徵答，大方送出台金來回機票1組，最後PK產生的幸運得主是1位年輕的媽媽，她表示一定要找機會到金門，最想看的是有「灘地上的活化石」之稱的鱟。

縣府觀光處長丁健剛表示，希望透過疫情後首場參加的旅展，搶好、搶滿暑假的觀光客源，在地的旅行、特產業者也很用心推出超值產品，做好迎接遊客的準備。

以昔日戍守官兵最熟悉的「金門電話亭」為設計主題，洋溢人文圖騰意象的金門館，以及當地保育動物水獺為造型的觀光小天使「阿特」，也成為旅展熱門打卡點和合影留念主角。

金門今年暑假主打親子、體驗式旅遊，7／1-8／31推出系列親子嘉年華活動，涵蓋30項豐富多樣的遊程，同時配合中央的安心旅遊補助，還推出2項加碼禮，期間憑來金機票、身分證及住宿證明，即可領取防疫酒精，限量6萬瓶，另可參加抽獎活動，獎項有超吸睛的「一年台金機票（單程）飛到飽1名」及金門高粱酒99罈（1罈市價5000元)，相關訊息可上〈金門觀光旅遊網〉，洽詢電話：082-324174。

金門縣旅行商業同業公會林永標理事長也指出，現場特別推出金門自由行3天2夜「機＋酒」每人4888元起，十分超值的旅展價，預期將引爆搶購，相關資訊可洽詢旅展PAK專線082-372121。

(中時 )