近日美國政府高級官員為配合川普的競選策略，紛紛跳上前台公開對大陸展開罵戰，除了表現最積極的國務卿蓬佩奧之外，白宮經濟顧問庫德洛、貿易顧問納瓦羅都加入戰圈，現在連一向很少議論外交問題的司法部長巴爾（William Barr）都要對中國政策表態，他竟然還引用一句媒體調侃中國大陸的話說：「雙贏」意思，就是中國要贏兩次」，但也因此一發言遭到批評。

據《觀察者網》報導，在當地時間16日巴爾在福特總統博物館發表有關中國政策的演講。在長達45分鐘的講話中，巴爾不斷鼓吹「中國威脅論」，還拿民間玩笑話「在中國，雙贏就意味著中國贏兩回」，用來警告美國企業小心中國大陸的「野心」。

報導說，巴爾演講中首先回顧上世紀70年代的中美交流，指稱當時「中國在冷戰後成為美國的競爭對手是不可想像的」，但如今大陸的GDP已從40年前占全球約2%上升至現在近20%，若按購買力平價計算，中國大陸的經濟總量已超美國。

巴爾聲稱，大陸「已經不再隱藏自己的實力」，而是正在進行一場「經濟閃電戰」，希望搶佔全球經濟制高點，超越美國成為世界上最卓越的超級大國。

他說，美國過度依賴大陸商品，大陸也不斷竊取美國的技術，對大陸屈服可能有短期回報，但最終美國企業會被取代。例如好萊塢、迪士尼、蘋果、微軟、雅虎、思科都成為大陸影響力的棋子。美企如果被利用成為大陸的說客，也未披露與大陸的關係，還可能會觸犯《外國代理人登記法》。

近一段時間來，越來越多的美國政客不斷煽動「中國威脅論」，指稱大陸不斷滲透美國，想方設法取代美國。巴爾也指出，蓬佩奧近期還會有一場關於中國的演講，預期可能會對中國大陸有更多的抨擊。

(中時電子報)